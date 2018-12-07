Главу УФСИН по Амурской области наказали после истории с Цеповязом

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Начальника управления ФСИН по Амурской области привлекли к ответственности после публикации фотографий Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу «банды Цапка», на которых он ест шашлыки и крабов в колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Фотографии, на которых Цеповяз жарит в колонии шашлыки, а также ест крабов и икру, появились в сети в ноябре 2018 года. В службе исполнения наказаний подтвердили подлинность снимков, отметив, что они были сделаны в 2015 году. Ряд ведомств организовал проверки в колонии.

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«По итогам выявленных в ходе проверки нарушений в организации служебной деятельности ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН России по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ФСИН.

Ранее во ФСИН отреагировали на видео из VIP-камеры Цеповяза.