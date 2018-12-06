WP признала провал в борьбе феминисток против насилия

Участники феминистского движения мало чего добились за десятилетия активности, а события этого года показали, что их история все еще пишется, отмечает The Washington Post.

29 лет назад 6 декабря состоялась крупнейшая массовая стрельба в современной канадской истории, известная как Монреальская резня. В тот день 25-летний Марк Лепин ворвался в инженерный класс Политехнической школы в Монреале с винтовкой. Он приказал всем мужчинам уйти, прежде чем расстрелять женщин. Он убил 14 женщин и ранил еще 10, напоминает WP. До того как открыть стрельбу, он выкрикнул: «Я ненавижу феминисток!».

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Позже долгое время обсуждался вопрос, было ли это действительно феминистским преступлением, говорится в материале. Так, некоторые эксперты отрицали «политические причины» преступления, которые провозгласил сам Лепин. Они считали, что причиной стрельбы была психологическая травма одного человека, который не мог найти свое место в обществе.

Насилие в отношении женщин остается актуальной проблемой. По данным Канадского женского фонда, женщину убивает нынешний или бывший партнер каждые шесть дней, в США это число сужается до трех дней, говорится в материале.

Газета пишет, что как и в случае с Монреальской резней, общество продолжает либо не признавать, либо игнорировать тот факт, что насилие проявляется от мизогинии. В материале отмечается, что движение против харассмента #MeToo повысило осведомленность общества о сексуальном насилии и преступлениях против женщин. Однако этот прогресс не такой значительный по масштабам, и участники феминистского движения все еще сражаются в той же битве спустя десятилетия после их начала, добавляет издание.