Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

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Верховная рада Украины приняла закон, который дает право пограничникам стрелять на поражение и без предупреждения при вторжении на территорию страны, передает РИА «Новости».

Также в законе оговаривается право войск пограничной службы открывать огонь в случае нападения на корабли и суда страны.

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Сообщается, что пограничники могут открыть огонь на поражение без предупреждения во время вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок, а также для прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла закон об увеличении контроля над морем.