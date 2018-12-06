В Госдуму внесли проект о повышении возраста продажи оружия до 21 года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/793/12015793/RIAN_2989936.HR-pic905-895x505-18277.jpg">

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о повышении возраста продажи оружия в России с 18 до 21 года, передает ТАСС.

«Законопроектом устанавливается, что граждане России наделяются правом на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия по достижении возраста 21 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выступил с предложением внести в действующее законодательство положения, в соответствии с которыми при покупке учащимися вузов и техникумов оружия им будет необходимо предоставить характеристику, а уведомление о покупке должно будет направляться в учебное заведение.