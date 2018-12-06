Ученик с ножом угрожает учителям в одной из школ в Москве
По словам источника в правоохранительных органах, ученик одной из школ на юго-востоке Москвы пришел в школу с ножом и начал угрожать учителям, передает ТАСС.
«Сначала он угрожал учителям, а сейчас угрожает себя убить», — сказал источник.
По его словам, на место происшествия выехали сотрудники полиции, которые устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в России приняли законопроект о борьбе с интернет-сообществами, которые склоняют детей к насилию.