Ученик с ножом угрожает учителям в одной из школ в Москве

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По словам источника в правоохранительных органах, ученик одной из школ на юго-востоке Москвы пришел в школу с ножом и начал угрожать учителям, передает ТАСС.

«Сначала он угрожал учителям, а сейчас угрожает себя убить», — сказал источник.

По его словам, на место происшествия выехали сотрудники полиции, которые устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в России приняли законопроект о борьбе с интернет-сообществами, которые склоняют детей к насилию.