В Тбилиси задержали зятя действующего президента Грузии
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании зятя действующего президента страны Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури и его друга, передает РИА «Новости».
«Эти лица были задержаны в связи с фактами незаконного хранения огнестрельного оружия и несообщения о преступлении», — заявили представители ведомства.
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По данным местных СМИ, полиция обнаружила бронежилет и оружие, которое подозреваемые выбросили с балкона квартиры, где находились.
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