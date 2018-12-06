В Тбилиси задержали зятя действующего президента Грузии

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Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании зятя действующего президента страны Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури и его друга, передает РИА «Новости».

«Эти лица были задержаны в связи с фактами незаконного хранения огнестрельного оружия и несообщения о преступлении», — заявили представители ведомства.

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По данным местных СМИ, полиция обнаружила бронежилет и оружие, которое подозреваемые выбросили с балкона квартиры, где находились.

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