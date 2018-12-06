В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов

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В московских аэропортах отменили и задержали 34 авиарейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно информации на 10.01 мск, в Домодедово семь рейсов задержано и пять отменено. В Шереметьево задержано восемь рейсов, а во Внуково задержали 12 рейсов, еще два отменили.

Ранее в центре погоды «Фобос» проинформировали, что за прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало около 13% месячной нормы осадков. Отмечается, что в центре европейской части страны произошел «первый настоящий снегопад». Он был вызван активным холодным атмосферным фронтом, который перемещается с запада на восток по региону.