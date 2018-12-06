В США уволили учительницу за публичное разоблачение Санта-Клауса

Учительницу одной из школ штата Нью-Джерси уволили после того, как она рассказала детям, что Санта-Клаус является продуктом воображения. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, она также рассказала детям, что зубных фей, эльфов и пасхальных кроликов тоже не существует.

Реклама

Собеседники Fox News добавили, что после таких слов многие дети вышли из класса в слезах.

Директор школы подчеркнула, что высказывания преподавателя разрушают веру детей в рождественское чудо и поэтому недопустимы.

В 2017 году сообщалось, что в центре Нью-Йорка установили картину с распятым Санта-Клаусом.