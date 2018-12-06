Москвичам пообещали 10 сантиметров снега
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что после снегопада в ночь с 5 на 6 декабря уровень снежного покрова в Москве может достигнуть 10 см. Слова синоптика передает «Вечерняя Москва».
«Выпадет четыре сантиметра снега в Москве и Подмосковье», — оценил Киктев ночной снегопад.
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Он добавил, что высота снежного покрова в регионе составит около 10 см.
Киктев также напомнил, что высота сугробов в разных районах города отличается, так как коммунальные службы убирают снег.
Ранее москвичам пообещали потепление и мокрый снег.