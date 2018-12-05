Сбежавший из Мурома охранник умер в больнице

Сбежавший из Мурома в Московскую область вооруженный охранник скончался в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным агентства, мужчина с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки был доставлен в больницу.

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Как отмечается, он был найден в лесном массиве подмосковного города Гжель.

При этом следствие намерено назначить судебно-медицинскую экспертизу после смерти охранника в больнице.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве ввели план «Перехват» из-за вооруженного охранника.