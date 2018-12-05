Ле Пен посоветовала Макрону поговорить с «желтыми жилетами»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/961/12009961/upload-RTS247UK-pic905-895x505-67432.jpg">

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону встретиться с представителями «желтых жилетов». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Макрону не стоит «прятаться» от представителей «желтых жилетов» в Елисейском дворце.

Реклама

Он также добавила, что французы ожидают подобного шага от президента страны.

Ле Пен подчеркнула, что Макрон может положительно повлиять на ситуацию.

Ранее сообщалось, что Макрон попросил политические силы, профсоюзы и предпринимателей выступить c призывом к спокойствию во Франции.