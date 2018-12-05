Грузовик с 20 тоннами фарша исчез на пути в Петербург

Грузовик с 20 тоннами куриного фарша, который перевозил его из Брянской области в Петербург, пропал по пути. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как отмечается, стоимость продукции оценивается в 1,6 млн рублей.

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«Водитель получил товар на общую сумму 1,6 млн рублей для транспортировки из Брянской области, после чего пропал вместе с грузом и в пункт назначения не прибыл», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что сведений о местонахождении груза и водителя грузовика на данный момент нет.

Ранее в Петербурге пропал грузовик с 19 тоннами лосося.