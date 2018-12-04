Источник: Константинополь хочет полностью подчинить украинскую церковь

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По данным источника украинского издания «Вести», Константинопольская церковь планирует полностью взять под контроль «единую украинскую церковь».

Сообщается, что синод Константинопольской церкви, который завершился 29 ноября, не огласил томос об автокефалии Украины, однако принял устав «единой украинской церкви», который не был опубликован.

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Источник также перечислил основные положения документа, среди которых — неразрывная связь церкви с Константинопольским патриархатом, назначение на пост главы церкви митрополита, а не патриарха, утверждение статутов церковных единиц Вселенским патриархатом, обязательная подача на утверждение Константинополю святых для утверждения на канонизацию и ряд других. Он подчеркнул, что новая церковная структура будет связана через Константинопольский патриархат со всем миром так же, как каноническая УПЦ связана с другими церквями через РПЦ.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины допрашивает около 20 украинских священнослужителей.