Сенаторы США заявили о причастности саудовского принца к убийству Хашукджи

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Американские сенаторы заявили о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд имеет прямое отношение к убийству журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает ТАСС.

Директор ЦРУ Джина Хаспел провела для сенаторов закрытый брифинг, посвященный обстоятельствам убийства журналиста.

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«Нет ни единого шанса - ни единого - что это [убийство Хашкаджи] произошло без [участия] наследного принца», — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он также призвал ввести санкции в отношении принца.

Ранее сообщалось, что генсек ООН и принц Саудовской Аравии осудили убийство журналиста.