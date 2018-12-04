Украина объявила в розыск замглавы пограничной службы ФСБ России
Военная прокуратура южного региона Украины объявила в розыск восемь россиян, участвовавших в задержании моряков ВМС Украины в Керченском проливе, передает РИА «Новости».
Сообщается, что среди граждан России, которые были объявлены в розыск — заместитель руководителя пограничной службы ФСБ Геннадий Медведев, а также руководитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин.
Отмечается, что в ближайшее время также планируется предъявить обвинения еще десяти военнослужащим Черноморского флота, Пограничной службы, Воздушно-космических сил и войск ПВО ВС России «от младшего офицерского состава до генералов».
Ранее сообщалось, что Украина привела в боеготовность корабли погранслужбы.