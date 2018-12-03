Украинцы рассказали о своем отношении к России

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Более половины украинцев (52%) заявили, что они «холодно» и «очень холодно» относятся к России. Такие данные опубликовали исследователи социологической группы «Рейтинг».

Социологи выяснили, что «очень тепло» к России относятся 2% украинцев, а «тепло» — 18%. Также почти четверть опрошенных (24%) рассказали о «холодном» отношении к России, а еще 28% заявили об «очень холодном» отношении к соседней страны. Еще 26% украинцев оценили свое отношение к России как нейтральное.

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Также из исследования следует, что к Польше «тепло» относятся 50% опрошенных, к Евросоюзу — 49%, а к Белоруссии — 47%.

Опросы проходили с 29 сентября по 14 октября нынешнего года, всего было опрошено 2,4 тысячи жителей страны.

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил о планах Украины расторгнуть около 40 соглашений с Россией.