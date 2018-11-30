На Аляске объявлен режим ЧП из-за землетрясения

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Губернатор штата Аляска в США Билл Уокер объявил режим чрезвычайного положения, передает РИА «Новости».

Как отмечается, такое решение было принято после землетрясения магнитудой 7,2.

«После крупного землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом», — сказал губернатор.

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Он отметил, что на одной из военных баз создан центр реагирования для оценки мощности остаточных толчков, а также состояния дорог, мостов и зданий.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в США после мощного землетрясения объявлено предупреждение о цунами.