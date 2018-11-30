Первый за десять лет поезд отправился из Южной Кореи в Северную

Поезд из Сеула 30 ноября впервые за десять лет отправился в КНДР, передает южнокорейское агентство Yonhap.

Сообщается, что находящиеся на нем официальные лица и эксперты из Южной Кореи обследуют состояние железнодорожных путей до приграничного с Китаем города Синыйджу, чтобы выяснить, где требуется ремонт для налаживания сообщения между двумя корейскими государствами.

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Как отмечается, поездка займет 18 дней, в течение которых будет обследовано 1200 километров железнодорожных путей КНДР.

Ранее сообщалось, что Северная и Южная Кореи решили объединить страны с помощью оптоволокна.