В Гамбурге вандалы напали на дом вице-канцлера Германии

В ночь на 30 ноября на дом немецкого вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца напали вандалы. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что инцидент произошел в гамбургском районе Альтона.

По данным полиции, группа из примерно 14 человек сначала подожгла шину у крыльца здания, а потом начала бросать в стены банки. После этого нападавшие скрылись. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в ночь на 27 ноября неизвестные облили розовой краской могилу немецкого философа Иммануила Канта.