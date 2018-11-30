В Гамбурге вандалы напали на дом вице-канцлера Германии
В ночь на 30 ноября на дом немецкого вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца напали вандалы. Об этом сообщает Spiegel.
Отмечается, что инцидент произошел в гамбургском районе Альтона.
По данным полиции, группа из примерно 14 человек сначала подожгла шину у крыльца здания, а потом начала бросать в стены банки. После этого нападавшие скрылись. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Калининграде в ночь на 27 ноября неизвестные облили розовой краской могилу немецкого философа Иммануила Канта.