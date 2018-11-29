СМИ: Украина закрыла въезд в Крым для иностранцев
Госпогранслужба Украины закрывает въезд в Крым для всех иностранных граждан.
Об этом сообщает украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на данные ведомства.
В пресс-службе ведомства заявили, что с четверга границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины.
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Отмечается, что ограничительные меры будут действовать в течение действия военного положения.
Как отметили в ведомстве, «особое внимание при контроле уделено группе риска», уточнив, что, в первую очередь, речь идет о гражданах России.