Россиянин умер в заключении в США

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Российское посольство в США сообщило на своей странице в фейсбуке о смерти гражданина России, который находился в заключении в США.

«В посольство поступила информация о смерти находившегося в заключении российского гражданина М.Д.Амара (место заключения - «Northwest Detention Center»). По данным американских властей, россиянин скончался 24 ноября в медицинском центре Св.Джозефа в г.Такома, штата Вашингтон», — говорится в тексте сообщения.

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Дипломаты отметили, что в настоящий момент занимаются выяснением причин произошедшего. Членам семьи Амара, которые живут в России, сообщили о его смерти.

Ранее сообщалось, что обвинение в США выступило против перевода россиянки Марии Бутиной из одиночной камеры.