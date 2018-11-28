Премьер Словакии испугался беженцев с Украины

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выразил опасения, что из-за обострения отношений с Россией украинцы начнут мигрировать в Словакию, передает РИА «Новости».

По его словам, власти республики внимательно следят за развитием ситуации.

«Часть населения может начать перемещаться из восточных областей Украины на запад, что может создать давление на переход нашей границы, за ситуацией мы внимательно следим», — сказал Пеллегрини.

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При этом премьер подчеркнул, что у его правительства нет информации о возможной эскалации конфликта на Украине.

В свою очередь глава минобороны страны Петер Гайдош сообщил, что армия может выделить для охраны границы около 1,2 тысячи военнослужащих.