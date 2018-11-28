На Украине объяснили план действий, если люди в камуфляже придут забирать корову

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Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины Родион Тимошенко рассказал, что делать, если во время действия военного положения будут возникать случаи самоуправства людей в военной форме, передает «112 Украина».

По его словам, о таких случаях нужно сообщать в правоохранительные органы.

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«Если кто-то в камуфляже пришел забирать корову или машину — есть полиция. Обращайтесь в полицию — таких негодяев надо просто арестовывать и дальше разбираться», — пояснил Тимошенко.

Ранее на Украине был официально опубликован закон о введении военного положения в некоторых регионах страны. Закон утверждает указ президента Украины о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.