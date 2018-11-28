Источник рассказал, откуда поступали звонки о массовом «минировании» ТЦ Москвы

Представитель столичных экстренных служб рассказал, что звонки о «минировании» крупных торговых центров Москвы поступали из-за границы, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, из-за поступивших звонков из торговых центров и с Киевского вокзала были эвакуированы 4,5 тысячи человек.

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«Звонки анонимные из-за пределов России. Откуда именно идут звонки, выясняется», — сказал источник.

По данным ТАСС, специалисты проверяли информацию о «минировании» 15 торговых центров и Киевского вокзала, но взрывные устройства нигде обнаружены не были.

Ранее сообщалось, что количество эвакуированных из-за «минирования» ТЦ в Москве увеличилось до 12.