ФСБ проводит обыски в администрации Якутска
Сотрудники ФСБ России проводят обыски в управлении культуры и духовного развития якутской окружной администрации. Об этом сообщается на ее сайте.
Согласно размещенной информации, оперативные мероприятия начали осуществлять утром 28 ноября.
«Глава ГО «Город Якутск» в установленном законом порядке уведомлена о проводимых мероприятиях», — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что администрация не уполномочена давать комментарий по поводу происходящего.
Ранее сообщалось, что в полицию Нижневартовска пришли с обысками.