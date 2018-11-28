ФСБ проводит обыски в администрации Якутска

Сотрудники ФСБ России проводят обыски в управлении культуры и духовного развития якутской окружной администрации. Об этом сообщается на ее сайте.

Согласно размещенной информации, оперативные мероприятия начали осуществлять утром 28 ноября.

«Глава ГО «Город Якутск» в установленном законом порядке уведомлена о проводимых мероприятиях», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что администрация не уполномочена давать комментарий по поводу происходящего.

Ранее сообщалось, что в полицию Нижневартовска пришли с обысками.