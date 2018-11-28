Обвинение выступило против перевода Бутиной из одиночной камеры
Обвинение в деле россиянки Марии Бутиной, обвиняемой властями США в незаконной работе на правительство России, выступает против ее перевода на общие условия из одиночной камеры, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.
Бутина находится в изоляции в одиночной камере по 22 часа в сутки на протяжении 67 дней. 27 ноября россиянка попросила суд перевести ее на общие условия содержания.
Реклама
«Обвинение пояснило, что выступает против ходатайства (о переводе из одиночной камеры. — «Газета.ru»)», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что посольство России направило ноту протеста США из-за изоляции Бутиной в тюрьме.