Обвинение выступило против перевода Бутиной из одиночной камеры

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Обвинение в деле россиянки Марии Бутиной, обвиняемой властями США в незаконной работе на правительство России, выступает против ее перевода на общие условия из одиночной камеры, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

Бутина находится в изоляции в одиночной камере по 22 часа в сутки на протяжении 67 дней. 27 ноября россиянка попросила суд перевести ее на общие условия содержания.

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«Обвинение пояснило, что выступает против ходатайства (о переводе из одиночной камеры. — «Газета.ru»)», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что посольство России направило ноту протеста США из-за изоляции Бутиной в тюрьме.