Посольство США дало совет американцам, собирающимся на Украину

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Посольство США посоветовало американцам, которые планируют поездку в области Украины, где вводится военное положение, пересмотреть свои планы. Об этом сообщается на сайте посольства.

Тем гражданам США, кто все же собирается посетить Украину, дипломаты рекомендовали приготовится к значительному числу полицейских, неожиданным перекрытиям улиц, ограничениям и обыскам.

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Американцам также посоветовали избегать демонстраций, следить за СМИ и придерживаться местных инструкций по соблюдению порядка.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал об ограничениях на банковские операции для россиян.