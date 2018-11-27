Бутина попросила о переводе на общий режим из одиночной камеры

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Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, подала в суд прошение о переводе на общий режим содержания из одиночной камеры, передает ТАСС со ссылкой на материалы федерального суда Вашингтона, передает ТАСС.

«На момент подачи прошения Бутина содержится в одиночной камере 22 часа в сутки последние 6 дней без предполагаемой даты перевода», — говорится в заявлении.

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По мнению представителей защиты Бутиной, ее помещение в одиночную камеру является несправедливым и беспричинным.

Ранее сообщалось, что задержанная в США за шпионаж Бутина дает уроки другим заключенным.