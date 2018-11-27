Украинский посол прокомментировал недопуск россиян из Минска на Украину

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Украинский посол в Минске Игорь Кизим прокомментировал отказ во въезде на Украину россиянам, прибывшим из Минска, передает РИА «Новости».

Кизим заявил, что они не смогли мотивировать цель своего приезда.

Он подчеркнул, что их возвращение обратно из Киева в Минск не связано с введением военного положения на территории Украины.

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«Если приезжает человек, который на границе четко не может заявить, зачем он приехал, естественно, у пограничной службы возникает вопрос: он искренний в своих желаниях или нет. Я так понимаю, российские граждане в аэропорту не смогли мотивировать свой приезд», — сказал Кизим.

Ранее сообщалось, что погранслужба Украины не пустила в страну более 70 россиян в аэропортах Киева.