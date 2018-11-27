Суд арестовал еще двух задержанных в Керченском проливе украинцев

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Киевский районный суд Симферополя поместил под арест еще двух украинских моряков, которые были задержаны при нарушении государственной границы России в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

Судья Андрей Долгополов сообщил об аресте украинских моряков Юрия Будзыло и Владимира Терещенко. Оба они были заключены под стражу до 25 января 2019 года.

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Долгополов также отметил, что Терещенко является старшим матросом экипажа, он проживает в Одесской области.

Ранее сообщалось, что суд арестовал первого задержанного по инциденту в Керченском проливе.