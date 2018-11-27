Против россиян возбудили дело на Украине из-за инцидента в Азовском море

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Следователи Службы безопасности Украины завели дело против сотрудников Пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил России из-за инцидента в Керченском проливе, передает ТАСС.

Сообщается, что дела были заведены против начальника пограничного регионального управления ФСБ контр-адмирала Сергея Станкевича, заместителя руководителя пограничной службы ФСБ России вице-адмирала Геннадия Медведева, начальника службы пункта регионального управления ФСБ капитана 1 ранга Руслана Ромашкина.

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Также были возбуждены дела в отношении заместителя начальника пограничного регионального управления ФСБ капитана 1 ранга Андрея Шеина, начальника службы в городе Керчь пункта регионального управления ФСБ капитана 2 ранга Алексея Шатохина, командира пограничных сторожевых кораблей «Дон» и «Изумруд», а также командира малого противолодочного корабля «Суздалец».

Отмечается, что дела были возбуждены в соответствии с ч. 2 ст. 437 «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», а также ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 «Покушение на умышленное убийство» уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Симферопольский суд арестовал первого задержанного по делу об инциденте в Керченском проливе.