Якутского чиновника уволят за банкет стоимостью 1 млн рублей

Мэр Якутска Сардана Авксентьева в своем инстаграме сообщила, что главу управления делами администрации города Максима Артемьева уволят за заказ банкетов для мэрии общей стоимостью более 1 млн руб.

По словам Авксентьевой, она была неприятно удивлена поступком чиновника, но при этом предположила, что Артемьев сделал это «по шаблону».

Реклама

«Не думаю, что это умышленные действия сотрудника, скорее привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов и от таких руководителей», — заявила Авксентьева.

Он подчеркнула, что чиновник не смог «вразумительно объяснить» свои действия, в то время как ни она, ни ее подчиненные не поручали ему проводить дорогостоящие банкеты.

Ранее камчатская чиновница потеряла работу после сравнения пенсионера с животным.