На Камчатке чиновница потеряла работу после сравнения пенсионера с животным

Камчатские власти решили расторгнуть трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию регионального правительства вооруженного пенсионера с животным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

Как отмечается, инцидент произошел 19 ноября в центральной части Петропавловска-Камчатского, когда 67-летний пенсионер из Елизовского района пришел к зданию правительства. При этом у него в руках было ружье Ж-12 со спиленными стволом и прикладом. В интернете появилась видеозапись произошедшего, на которой женщина отреагировала на инцидент словами: «Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился».

Реклама

«Было установлено, что женщина, чей голос слышен на видеозаписи, не является государственной гражданской служащей, а работает в правительстве по договору гражданско-правового характера», — говорится в заявлении администрации.

Уточняется, что договор с женщиной был расторгнут, а пенсионер находится в психоневрологическом диспансере.

Ранее сообщалось, что главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких не стали увольнять после скандала.