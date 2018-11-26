Погранслужба Украины планирует запретить въезд некоторым россиянам

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Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал предложил запретить въезд на территорию страны ряду категорий граждан России, передает РИА «Новости».

«Предлагаю для некоторых категорий граждан России все-таки ограничить въезд на территорию Украины», — сказал Цигикал.

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Он отметил, что для украинцев не будет установлено ограничений в пересечении границы. Цигикал также подчеркнул, что «исходя из имеющейся обстановки» украинская погранслужба планирует перейти на усиленный режим охраны границы.

Ранее сообщалось, что Украина назвала условие отмены военного положения.

«Газета.Ru» следила за развитием событий в Азовском море в режиме онлайн.