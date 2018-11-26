Полиция Украины перешла на усиленный вариант несения службы
Руководитель национальной полиции Украины Сергей Князев заявил о переходе полиции на усиленный вариант несения службы, передает УНН.
«Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Сейчас совместно с нацгвардией обеспечиваем охрану консульских учреждений и посольств. Массовых беспорядков пока нет и обеспечим, чтобы их не было в Украине на весь период данной ситуации», — сказал Князев.
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По его словам, на данный момент разработан и утвержден план обеспечения порядка на срок действия военного положения.
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