В Киеве протестанты перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления
В Киеве жители Куреневки перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления и горячей воды, передает «112 Украина» со ссылкой на соцсети.
Как отмечается, из-за протестной акции оказалось заблокировано движение ряда троллейбусных маршрутов.
«Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопления и горячего водоснабжения в них отсутствует», — говорится в сообщении.
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По имеющимся данным, к месту инцидента место вызвана полиция.
Ранее «Нафтогаз» назвал виновных в срыве отопительного сезона на Украине.