В Киеве протестанты перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

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В Киеве жители Куреневки перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления и горячей воды, передает «112 Украина» со ссылкой на соцсети.

Как отмечается, из-за протестной акции оказалось заблокировано движение ряда троллейбусных маршрутов.

«Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопления и горячего водоснабжения в них отсутствует», — говорится в сообщении.

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По имеющимся данным, к месту инцидента место вызвана полиция.

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