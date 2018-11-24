В ходе протестов во Франции задержали 130 человек

__is_photorep_included12070957: 1

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в ходе протестов против повышения цен на топливо в стране были задержаны 130 человек. Об этом сообщает BFMTV.

«Сегодня были проведены многочисленные задержания. В общей сложности 130 человек были задержаны и помещены под стражу по всей Франции», — заявил он.

Реклама

Кроме того, Кастанер рассказал, что в протестах по всей стране приняли участие 100 тыс. человек. Неделю назад число участников демонстраций было более 200 тыс. человек.

Ранее глава МВД Франции рассказал о нападении протестующих на свой дом.