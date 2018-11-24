Глава МВД Франции рассказал о нападении протестующих на свой дом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/277/12021277/AP_18282547447339-pic905-895x505-1598.jpg">

Участники протестного движения против роста цен на топливо во Франции нападали на дом главы МВД страны Кристофа Кастанера, передает Midi Libre.

Как отмечается, об этом сообщил сам министр на встрече с читателями издания, которая прошла в пятницу, 23 ноября.

Реклама

«Были агрессивные действия, нападения, расистские, антисемитские атаки. В свою очередь, «желтые жилеты» вчера (22 ноября) напали на мой дом в Форкалькье, где находятся моя жена и дочь», — проинформировал Кастанер.

Ранее сообщалось, что глава МВД Франции прибыл к протестующим в Париже, и полиция применила слезоточивый газ.