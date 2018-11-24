Глава МВД Франции рассказал о нападении протестующих на свой дом
Участники протестного движения против роста цен на топливо во Франции нападали на дом главы МВД страны Кристофа Кастанера, передает Midi Libre.
Как отмечается, об этом сообщил сам министр на встрече с читателями издания, которая прошла в пятницу, 23 ноября.
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«Были агрессивные действия, нападения, расистские, антисемитские атаки. В свою очередь, «желтые жилеты» вчера (22 ноября) напали на мой дом в Форкалькье, где находятся моя жена и дочь», — проинформировал Кастанер.
Ранее сообщалось, что глава МВД Франции прибыл к протестующим в Париже, и полиция применила слезоточивый газ.