Глава МВД прибыл к протестующим в Париже, и полиция применила слезоточивый газ
В Париже полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов на Елисейских полях, которые выступают против повышения цен на топливо, передает BFMTV.
Сообщается, что полиция приняла решение о применении газа после того, как протестующие приблизились к закрытой для протестов зоне на площади Согласия.
Перед этим в центр Парижа приехал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
«На месте, рядом с женщинами и мужчинами, которые охраняют столицу. По всей Франции наши силы правопорядка мобилизованы для обеспечения безопасности. Я верю в них и признателен им», — написал Кастанер в твиттере.
Отмечается, что демонстранты пытаются сломать ограждения и прорваться к правительственным зданиям.
Ранее сообщалось, что Эйфелеву башню закрыли из-за протестов.