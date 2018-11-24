В РПЦ предупредили о гонениях на священнослужителей на Украине

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Заместитель руководителя Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви Николай Балашов сообщил, что решение украинского руководства об отмене передачи Украинской православной церкви зданий Почаевской лавры может стать начало гонений против православного монашества на Украине, передает ТАСС.

«Это решение предвещает начало гонений против православного монашества Украины. Политики, не стесняясь в средствах, стремятся «загнать» верующих в создаваемую далекими от веры людьми организацию, преследующую сиюминутные задачи, а не достижение спасения душ для вечной жизни», — сказал Балашов.

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По его словам, церковь «неудобна» для тех, кто занимается «разрушением духовных основ украинского общества».

Ранее минюст Украины отказался передавать УПЦ Почаевскую лавру.