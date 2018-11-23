Полиция пресекла «стрелку» воров в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили «сходку» людей из уголовно-преступной среды в одном из кафе городского округа Домодедово. Об этом говорится на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сообщается, что задержаны пять человек, двое из них являются так называемыми «ворами в законе». Один мужчина имел при себе 30 граммов гашиша.

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Как отмечается, задержанные занимались вопросами распределения сфер криминального влияния на территориях Тульской и Московской областей.

Подчеркивается, что операция проводилась при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников «сходки» и выясняют обстоятельства дела.

Ранее полиция задержала в Подмосковье «вора в законе» по прозвищу Саша Огонек.