Салехард остался без электричества из-за аварии

Город Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе с населением около 50 тысяч человек остался без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что город был обесточен в 5.30 (3.30 мск) из-за аварии на «Тюменьэнерго».

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«В течение 20 минут котельные города были обеспечены резервными источниками питания, отопление подавалось в плановом режиме», — говорится в сообщении пресс-службы.

В данный момент происходит поэтапное подключение к сетям.

Причина аварии в данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Дагестане более 45 тысяч человек остались без света.