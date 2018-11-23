Правозащитники заявили о незаконном изъятии ребенка россиянки в Финляндии

Власти Финляндии изъяли у россиянки Лидии Павловской 5-летнюю дочь, пока мать находилась в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от пресс-службы финского правозащитника Йохана Бекмана.

Правозащитники рассказали, что в бумагах об изъятии ребенка не были указаны основания для такого действия, однако отмечалось, что россиянка сама согласовала эту процедуру с финскими властями. Подчеркивается, что у девочки нет российского гражданства и ее уже поместили в приемную семью.

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По данным правозащитников, Павловская 19 лет живет в финской Котке. Свою дочь на время отъезда она оставила со своими родителями. Также она утверждает, что не давала разрешения на изъятие ребенка.

«Россиянке не сообщили, когда вернут дочь обратно. Она просит помощи у российских властей», — говорится в сообщении правозащитников.

Всего у Павловской трое детей. Ранее финские власти уже изъяли у нее 9-летнего сына.

В 2017 году сообщалось, что в Хакасии семерых детей изъяли из семьи из-за длинных волос у одного из них.