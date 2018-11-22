ФСБ в октябре предотвратила несколько нападений на школы

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Первый заместитель начальника управления ФСБ России Сергей Егоров заявил, что ведомство в октябре 2018 года предотвратила целый ряд нападений на школы страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данные нападения не были связаны с международным терроризмом.

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Он также добавил, что ФСБ предотвратила ряд инцидентов после событий в колледже в Керчи.

Ранее сообщалось, что Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия после ЧП в Керчи.

17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.