ФСБ в октябре предотвратила несколько нападений на школы
Первый заместитель начальника управления ФСБ России Сергей Егоров заявил, что ведомство в октябре 2018 года предотвратила целый ряд нападений на школы страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данные нападения не были связаны с международным терроризмом.
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Он также добавил, что ФСБ предотвратила ряд инцидентов после событий в колледже в Керчи.
Ранее сообщалось, что Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия после ЧП в Керчи.
17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.