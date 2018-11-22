Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за уникальной усадьбы

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Проект железнодорожного подхода к Крымскому мосту, общая протяженность которого должна составить 18 километров, скорректируют ради сохранения уникальной античной усадьбы, передает РИА «Новости».

Как отмечается, это не повлияет на сроки сдачи объекта. Он будет введен в эксплуатацию одновременно с мостом в декабре 2019 года.

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Сообщается, что памятник архитектуры был обнаружен археологами в районе Керчи. Усадебный комплекс относится к V — началу III века до н. э. и состоит из 40 зданий и 9 дворов.

По мнению ученых, он мог принадлежать семье аристократа или представителю династии царей Боспора.

Подчеркивается, что перенос железной дороги позволит ученым изучить уникальный памятник архитектуры и сохранить для потомков.

Ранее авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров.