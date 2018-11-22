NBC: Джохар Царнаев хотел помочь следствию, чтобы избежать казни

Приговоренный к смертной казни за организацию взрыва на марафоне в Бостоне Джохар Царнаев хотел признать себя виновным, чтобы его приговорили к пожизненному заключению, сообщает NBC со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что Царнаев предлагал помочь обвинению, однако прокуратура отказалась от сделки.

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Отмечается, что Царнаев выступал с таким предложением несколько раз.

24 июня Джохару Царнаеву был официально вынесен смертный приговор.

15 апреля 2013 года в ходе Бостонского марафона произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и более 260 пострадали. Тамерлан Царнаев был убит полицейскими, его брат Джохар был впоследствии задержан.