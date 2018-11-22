Суд продлил арест сына экс-главы стройнадзора Кузбасса по делу «Зимней вишни»

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Кемеровский областной суд сохранил меру пресечения Эдуарду Комкову, который проходит по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.

Комков приходится сыном экс-начальнице региональной инспекции госстройнадзора. Она также проходит по этому делу в качестве одной из фигуранток.

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«Постановление Центрального районного суда города Кемерова от 1 ноября 2018 года в отношении Комкова <…> оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — огласила решение судья Анна Кулябина.

Комков был арестован 1 ноября по запросу Следственного комитета. Ему предъявили обвинения по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что суд города Кемерово продлил до 25 марта арест экс-сотрудника МЧС Кузбасса Григория Терентьева, обвиняемого в халатности по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне».