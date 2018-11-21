Прокуратура начала проверку схода вагонов пассажирского поезда в Москве

Старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова заявила, что северная транспортная прокуратура приступила к проверке по факту схода с рельсов двух вагонов поезда на станции «Москва-Пассажирская-Октябрьская» Ленинградского вокзала, передает агентство городских новостей «Москва».

«В связи со сходом двух вагонов пассажирского поезда, который подавался под посадку, Северная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сказала Короткова.

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По ее словам, на месте инцидента находится заместитель Северного транспортного прокурора Шамиль Шакиров.

Ранее сообщалось, что в Москве сошел с рельсов вагон пассажирского поезда.