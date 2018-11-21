В Совфеде предложили сообщать учебному заведению о покупке оружия учащимися

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Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выступил с предложением внести в действующее законодательство положения, в соответствии с которыми при покупке учащимися вузов и техникумов оружия им будет необходимо предоставить характеристику, а уведомление о покупке должно будет направляться в учебное заведение, передает РИА «Новости».

«Необходимо продолжить ужесточать правила продажи оружия, особенно в возрасте до 21 года. Для продажи оружия следует требовать положительную характеристику из вуза или техникума, где учится молодой человек, собирающийся купить это оружие», — сказал Цеков.

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Он также выступил за увеличение возраста, с которого можно приобретать оружие до 21 года.

Ранее сообщалось, что никто из родственников «керченского стрелка» не обратился, чтобы получить его тело.