Росгвардия закупила контртеррористические автомобили с лазерами

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Руководство Росгвардии закупило транспорт, оснащенный средствами светового и звукового воздействия для проведения контртеррористических операций, передает ТАСС.

«С этими условиями может ознакомиться каждый. Закупаемое оборудование, вопреки многочисленным слухам, не является оружием и предназначено для постановки акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций», — сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

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Таким образом он прокомментировал приобретение Росгвардией транспорта с лазерным излучателем, способным оглушить и ослепить человека, а также разогнать митинг.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об охране Росгвардией Крымского моста.