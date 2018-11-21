Росгвардия закупила контртеррористические автомобили с лазерами
Руководство Росгвардии закупило транспорт, оснащенный средствами светового и звукового воздействия для проведения контртеррористических операций, передает ТАСС.
«С этими условиями может ознакомиться каждый. Закупаемое оборудование, вопреки многочисленным слухам, не является оружием и предназначено для постановки акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций», — сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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Таким образом он прокомментировал приобретение Росгвардией транспорта с лазерным излучателем, способным оглушить и ослепить человека, а также разогнать митинг.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об охране Росгвардией Крымского моста.